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11:47, 13 сентября 2019 112

Ученые РГАТУ представили инновационные разработки на открытии технопарка «Точка кипения»

Ученые РГАТУ представили инновационные разработки на открытии технопарка «Точка кипения»

Ученые Рязанского государственного агротехнологического университета представили инновационные разработки в сфере цифровых технологий 11-12 сентября на открытии технопарка «Точка кипения». Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Ректор РГАТУ Николай Бышов представил созданный учеными-инженерами университета бортовой навигационно-связной комплекс для сельскохозяйственной техники с возможностью контроля и мониторинга функционального состояния механизатора (комбайнера, водителя), позволяющий значительно повысить производительность труда сотрудников аграрного предприятия, обеспечить их функциональную стабильность.

Председатель совета молодых ученых РГАТУ Илья Богданчиков продемонстрировал возможности использования сканирующего устройства и беспилотного летательного аппарата в разработанной на базе университета технологии утилизации незерновой части урожая с применением гуминовых препаратов в качестве биологического удобрения, что позволяет получать экологически чистую сельскохозяйственную продукцию.

Руководство региона заинтересовалось разработкой, которая позволяет решать проблемы такой развивающейся отрасли как пчеловодство — это летательный аппарат для искусственного опыления сельскохозяйственных культур, способный заменить насекомых-опылителей и обеспечить высокую урожайность в растениеводстве.

На выставке аспиранты РГАТУ показали также разработку программно-аппаратного комплекса для мониторинга транспортных потоков, который позволяет в реальном времени принимать решения для управления транспортными потоками в крупных городах и таким образом уменьшать количество пробок на дорогах.

«Открытие такого многофункционального пространства, как «Точка кипения — Рязань, несет в себе огромный потенциал и перспективы по организации общения и взаимодействия науки, образования и бизнеса, позволит ученым найти промышленных партнеров и внедрить свои разработки в реальное производство», — отметили в вузе.


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