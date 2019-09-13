Ученые РГАТУ представили инновационные разработки на открытии технопарка «Точка кипения»

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Ученые Рязанского государственного агротехнологического университета представили инновационные разработки в сфере цифровых технологий 11-12 сентября на открытии технопарка «
Ректор РГАТУ Николай Бышов представил созданный учеными-инженерами университета бортовой навигационно-связной комплекс для сельскохозяйственной техники с возможностью контроля и мониторинга функционального состояния механизатора (комбайнера, водителя), позволяющий значительно повысить производительность труда сотрудников аграрного предприятия, обеспечить их функциональную стабильность.
Председатель совета молодых ученых РГАТУ Илья Богданчиков продемонстрировал возможности использования сканирующего устройства и беспилотного летательного аппарата в разработанной на базе университета технологии утилизации незерновой части урожая с применением гуминовых препаратов в качестве биологического удобрения, что позволяет получать экологически чистую сельскохозяйственную продукцию.
Руководство региона заинтересовалось разработкой, которая позволяет решать проблемы такой развивающейся отрасли как пчеловодство — это летательный аппарат для искусственного опыления сельскохозяйственных культур, способный заменить насекомых-опылителей и обеспечить высокую урожайность в растениеводстве.
На выставке аспиранты РГАТУ показали также разработку программно-аппаратного комплекса для мониторинга транспортных потоков, который позволяет в реальном времени принимать решения для управления транспортными потоками в крупных городах и таким образом уменьшать количество пробок на дорогах.
«Открытие такого многофункционального пространства, как «Точка кипения — Рязань, несет в себе огромный потенциал и перспективы по организации общения и взаимодействия науки, образования и бизнеса, позволит ученым найти промышленных партнеров и внедрить свои разработки в реальное производство», — отметили в вузе.
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