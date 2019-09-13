Тамбовчанин пойдет под суд за убийство друга

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Фото: Pixabay.com
Житель тамбовского поселка Красный Октябрь пойдет под суд за убийство друга. Об этом
По версии следствия, в июле мужчина во время ссоры ударил приятеля по голове доской, а затем — ножом в шею. 49-летний потерпевший умер.
На тамбовчанина завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Следователи собрали доказательства и передали дело в суд.
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