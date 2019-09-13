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12:16, 13 сентября 2019 968
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В мэрии обсудили введение выделенных полос для общественного транспорта в Рязани

В мэрии обсудили введение выделенных полос для общественного транспорта в Рязани

На совещании в горадминистрации глава мэрии Елена Сорокина сообщила, что вопрос введения выделенных полос общественного транспорта необходимо тщательно проработать.

«Нужно понять, насколько это будет востребовано и удобно, в первую очередь, для жителей», — подчеркнула она.

Профильный замглавы мэрии Владимир Бурмистров сказал, что полосы начнут обустраивать на участках на Первомайском проспекте — от путепровода на Вокзальной до площади Ленина и Московском шоссе — от остановки «Таможня» до ТД «Барс».

Бурмистров отметил, что сначала планируется провести транспортное моделирование, разработать проекты организации дорожного движения с учетом расположения знаков, переустройства работы светофоров и нанесения дорожной разметки.

Ранее стало известно, что выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Рязани в 2019 году. Планируется, что в пилотный проект войдут Первомайский проспект целиком и Московское шоссе от путепровода до поворота на Приокский.


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