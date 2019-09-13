В мэрии обсудили введение выделенных полос для общественного транспорта в Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На совещании в
«Нужно понять, насколько это будет востребовано и удобно, в первую очередь, для жителей», — подчеркнула она.
Профильный замглавы мэрии Владимир Бурмистров сказал, что полосы начнут обустраивать на участках на Первомайском проспекте — от путепровода на Вокзальной до площади Ленина и Московском шоссе — от остановки «Таможня» до ТД «Барс».
Бурмистров отметил, что сначала планируется провести транспортное моделирование, разработать проекты организации дорожного движения с учетом расположения знаков, переустройства работы светофоров и нанесения дорожной разметки.
Ранее
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ калужском селе перезахоронили останки солдат Великой Отечественной
|
cледующая новость →В Канищеве ограбили 22-летнего рязанца
В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».