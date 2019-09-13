Рязанского водителя арестовали за неоплаченные штрафы

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Фото: Pixabay.com
Рязанца посадили на пять суток за длительную неуплату штрафов. Об этом сообщила
По данным судебных приставов, мужчина проигнорировал более 100 судебных решений. В связи с неуплатой долгов, его наказали по части 1 статьи 17.14 КоАП «Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве».
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