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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Рязанцы почтили память ленинградцев в годовщину начала блокады. В пятницу, 13 сентября, рязанцы почтили память ленинградцев в 78-ю годовщину начала блокады.
К мемориалу на Скорбященском кладбище пришли ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Рязани блокадники, курсанты десантного училища, школьники, депутаты облдумы и представители власти.
Церемония началась с литургии погибшим, а также минуты молчания, после которой прозвучали оружейные залпы.
После этого губернатор Николай Любимов, председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, и председатель регионального совета «Жители блокадного Ленинграда» Николай Соколов возложили цветы к монументу.
Кроме того, перед памятником открыли четыре доски, на которых выбиты 203 фамилии.
Отметим, на территории Скорбященского кладбища в Рязани находятся могилы более чем двух тысяч солдат и ленинградцев.
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