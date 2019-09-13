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11:44, 13 сентября 2019 195
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Рязанцы почтили память ленинградцев в 78-ю годовщину начала блокады

Рязанцы почтили память ленинградцев в 78-ю годовщину начала блокады

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанцы почтили память ленинградцев в годовщину начала блокады. В пятницу, 13 сентября, рязанцы почтили память ленинградцев в 78-ю годовщину начала блокады.

К мемориалу на Скорбященском кладбище пришли ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Рязани блокадники, курсанты десантного училища, школьники, депутаты облдумы и представители власти.

Церемония началась с литургии погибшим, а также минуты молчания, после которой прозвучали оружейные залпы.

После этого губернатор Николай Любимов, председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, и председатель регионального совета «Жители блокадного Ленинграда» Николай Соколов возложили цветы к монументу.

Кроме того, перед памятником открыли четыре доски, на которых выбиты 203 фамилии.

Отметим, на территории Скорбященского кладбища в Рязани находятся могилы более чем двух тысяч солдат и ленинградцев.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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