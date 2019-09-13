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Фото: Pixabay.com
Под Тулой нашли заблудившегося 81-летнего грибника. Об этом в пятницу, 13 сентября,
В ночь на четверг к полицейским обратился местный житель. Его дед без телефона уехал на машине за грибами и пропал.
Мужчину искали полицейские и волонтеры. В результате они нашли сначала машину пропавшего, а затем и самого пенсионера.
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