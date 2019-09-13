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Фото: Pixabay.com
Пьяный тамбовчанин на берегу реки изнасиловал 15-летнюю девушку. Об этом
По версии следствия, днем 19 июня мужчина против воли девушки завел ее в заросли кустарника и изнасиловал. Услышавший крики прохожий вызвал полицию. Оперативники задержали злоумышленика.
Дело в отношении тамбовчанина по статьям 131 и 132 УК («Преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней») направили в суд.
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