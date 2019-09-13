На полигоне в Рязанской области прошли масштабные учения

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На военном полигоне в Рязанской области прошли масштабные учения по управлению огнем. Об этом сообщил телеканал «
Помимо Рязанской, учения прошли также в Смоленской, Воронежской и Нижегородской областях.
Цели условного противника поражали расчеты модернизированных 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-СМ2», 120-миллиметровых минометов «Сани», буксируемых гаубиц «Мста-Б», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».
В учениях поучаствовали около 1,5 тысячи военнослужащих и больше 600 единиц вооружения и военной техники, на них израсходовали более 1,5 тысячи боеприпасов для ствольной, реактивной артиллерии и ракет.
Тренировкой по управлению огнем артиллерии руководил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.
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