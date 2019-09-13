RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Мошенник украл деньги со счета калужанина, пообещав ему биткоины. Об этом
Калужанин нашел в интернете объявление о продаже криптовалюты и связался с его автором. Мужчины договорились на сделку в 50 тысяч рублей. Продавец попросил в Skype показать ему «Киви-кошелек» с нужной суммой.
«Не задумываясь о последствиях, молодой человек в приложении Skype запустил режим демонстрации, в результате чего на экране мобильного телефона появился код активации «киви ваучера», — рассказали в полиции.
Мошенник сделал скриншот и перевел себе деньги.
Оперативники нашли злоумышленника. Им оказался мужчина 1993 года рождения. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК («Мошенничество»).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИзменения в правила благоустройства Рязани обсудят на слушаниях
|
cледующая новость →В Плахине сгорели дом, гараж и машина, пострадал человек
Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.