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9:52, 13 сентября 2019 99
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Мошенник украл деньги со счета калужанина, пообещав ему биткоины

Мошенник украл деньги со счета калужанина, пообещав ему биткоины

Мошенник украл деньги со счета калужанина, пообещав ему биткоины. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Калужанин нашел в интернете объявление о продаже криптовалюты и связался с его автором. Мужчины договорились на сделку в 50 тысяч рублей. Продавец попросил в Skype показать ему «Киви-кошелек» с нужной суммой.

«Не задумываясь о последствиях, молодой человек в приложении Skype запустил режим демонстрации, в результате чего на экране мобильного телефона появился код активации «киви ваучера», — рассказали в полиции.

Мошенник сделал скриншот и перевел себе деньги.

Оперативники нашли злоумышленника. Им оказался мужчина 1993 года рождения. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК («Мошенничество»).


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2 дня назад
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