RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
На заседании комитета по социальной политике калужские депутаты одобрили 400-тысячную помощь для молодых учителей с ипотекой. Об этом
Единовременную выплату для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотеке смогут получить учителя в возрасте до 30 лет включительно. Среди требований — регистрация по месту жительства на территории региона не менее пяти лет, стаж педагогической работы — не менее трех лет. Взятое в ипотеку жилье должно быть на территории области.
Кроме этого, педагог должен состоять на учете в качестве нуждающегося в жилье.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ полиции рассказали подробности аварии с мотоциклистом на Ряжском шоссе. Фото
|
cледующая новость →Рязанцев попросили высказать идеи по благоустройству территории около кремля
Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.