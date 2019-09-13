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Калужанин убил вступившегося за его мать приятеля. Об этом
По версии следствия, в ночь на 9 сентября в подъезде одного из домов села Дворцы Дзержинского района поссоились двое мужчин. Один упрекнул второго в том, что тот плохо обращается с матерью и выгоняет ее из дома. В ответ обвиняемый несколько раз ударил приятеля в лицо кулаком.
Тело потепевшего нашли утром.
«Он скончался от тупой травмы лица, осложнившейся кровотечением и закрытием дыхательных путей», — пояснили следователи.
Подозреваемого задержали. 33-летнему мужчине предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
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