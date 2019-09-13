Депутаты поздравили калужан с Днем освобождения области от фашистов

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Депутаты
Члены заксобрания отметили, что на территории Калужской области «разворачивались судьбоносные события», среди которых — битва за Москву.
«Очень важно, что сегодня наша молодежь стремится узнать больше информации о подвигах советских солдат и офицеров на Ильинских рубежах, на Зайцевой горе, в Сухиничах, Юхнове, Людинове, Жиздре и многих других местах воинской доблести», — отметили депутаты.
Закон об установлении памятной даты приняли в 2013 году. Главные торжества проводят на Безымянной высоте в Куйбышевском районе.
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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».