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Фото: Pixabay.com
Жителя ряжского села угрожали убить бутылкой за вмешательство в семейную ссору. Об этом
В полицию обратился 40-летний житель села Ново-Тишиево. К нему и его матери в гости пришла соседка. Компания пила спиртное, когда к ней присоединился муж гостьи. 41-летний мужчина стал упрекать супругу «в отсутствии заботы о нем и злоупотреблении алкогольными напитками». Началась ссора.
«Хозяин дома попытался заступиться за гостью, и тогда злоумышленник взял стоящую под столом только-то опустошенную бутылку из-под водки и пригрозил убить ей непрошенного защитника», — рассказали в пресс-службе.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК. Ему грозит до двух лет принудительных работ или до двух лет тюрьмы.
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