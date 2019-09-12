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13:31, 12 сентября 2019 546
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Во Владимирской области женщина зарезала сожительницу бывшего мужа

Во Владимирской области женщина зарезала сожительницу бывшего мужа

Во Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении 58-летней жительницы Судогодского района, подозреваемой в убийстве сожительницы бывшего мужа. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что после развода бывшие супруги жили в одном доме, так как были его совладельцами. Позже мужчина стал жить с новой возлюбленной в помещении бани.

Бывшие супруги и сожительница мужчины периодически пересекались, из-за чего между ними возникали конфликты.

11 сентября они находились во дворе дома. Между женщинами возник конфликт, во время которого подозреваемая ударила ножом 48-летнюю сожительницу мужа. Она скончалась на месте преступления.

Подозреваемая пояснила следователю, что несколько раз просила бывшего мужа переехать, «не мелькать перед глазами».

Реакцию во время последнего конфликта она объяснила тем, то не выдержала негативных высказываний от сожительницы в адрес своих детей и внуков.

Следствие решает вопрос о заключении женщины под стражу. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).


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