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10:19, 12 сентября 2019 255
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Во Владимирской области запустят новое производство за 250 миллионов

Во Владимирской области запустят новое производство за 250 миллионов

В Камешкове Владимирской области появится новая производственная линия. Об этом сообщил сайт администрации региона.

Компания ООО «Ютекс Ру» получила беспроцентный займ от Фонда на создание нового производства. Предприятие освоило 74 миллиона рублей.

На создание нового производства линолеума в конце июня Фонд моногородов и ООО «Ютекс РУ» заключили соглашение о выдаче беспроцентного займа в 250 миллионов рублей.

На средства фонда предприятие закупит оборудование, которое позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 30%.

Установку линии начнут в четвертом квартале этого года и завершат в апреле следующего, рассказал директор по финансам ООО «Ютекс Ру» Всеволод Митюшин.


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