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Владимиро-Суздальский музей-заповедник отметил 60-летие. Об этом сообщил
С юбилеем музей поздравил зампред заксобрания региона Роман Кавинов. Он обратился к ветеранам и тем, кто стоял у истоков и создавал экспозиции, а также к молодежи, которая недавно «влилась» в музейную семью.
Кавинов вручил музейщикам награды заксобрания и передал в дар заповеднику почетный знак.
На торжестве обсудили планы создать музей городской истории 20-го века, литературного музея, музея «Владимирские страницы Русского Зарубежья», музея кино в Суздале.
Также речь шла о возрождении и обновлении детского музейного центра в Палатах и большому проекту по реставрации и музеефикации усадьбы Храповицких в Муромцево.
Кавинов заверил сотрудников музея, что они всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку от заксобрания.
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