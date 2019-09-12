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15:04, 12 сентября 2019 145
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В Тамбовской области наркокурьеров задержали с крупной партией героина

В Тамбовской области наркокурьеров задержали с крупной партией героина

В среду, 11 сентября, на Привокзальной площади Тамбова полиция задержала иностранного гражданина и жительницу Красноярского края с крупной партией героина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

При личном досмотре оперативники нашли у нарушителей два свертка с наркотиками. Выяснилось, что это был героин общим весом 216 граммов.

Наркокурьеры признались, что купили запрещенные вещества в интернете и планировали распространить их на территории региона.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Нарушителям грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото пресс-служба регионального управления МВД


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