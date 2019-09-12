В Тамбовской области наркокурьеров задержали с крупной партией героина

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В среду, 11 сентября, на Привокзальной площади Тамбова полиция задержала иностранного гражданина и жительницу Красноярского края с крупной партией героина. Об этом сообщила
При личном досмотре оперативники нашли у нарушителей два свертка с наркотиками. Выяснилось, что это был героин общим весом 216 граммов.
Наркокурьеры признались, что купили запрещенные вещества в интернете и планировали распространить их на территории региона.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Нарушителям грозит до 20 лет лишения свободы.
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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».