Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:24, 12 сентября 2019 466
 0    0

В Тамбове отремонтируют две улицы

В Тамбове отремонтируют две улицы

В Тамбове отремонтируют улицы Куйбышева и Пятницкую. Об этом сообщила ГТРК «Тамбов».

Ремонт пройдет на участках от от Пролетарской до Красной улицы и от Пролетарской до Базарной улицы.

Согласно контракту, работы должны завершить до 1 ноября.

Протяженность ремонтируемого участка улицы Пятницкой составит почти 300, а Куйбышева — более 500 метров.

Там проведут дорожные работы, уложат асфальт, отремонтируют тротуар, установят бордюр и нанесут горизонтальную разметку.

Также на пешеходных тротуарах улиц уложат асфальт и установят бордюрный камень.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани

Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани 6

Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:09, 3 сентября 2019 17 849
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 17 480
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:43, 3 сентября 2019 16 006
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
12:55, 2 сентября 2019 15 855
В Рязани закроется филиал института культуры 7
13:38, 1 сентября 2019 13 090
Рязанцев предупредили о раке картофеля 1
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум