В Тамбове отремонтируют две улицы

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В Тамбове отремонтируют улицы Куйбышева и Пятницкую. Об этом сообщила ГТРК «
Ремонт пройдет на участках от от Пролетарской до Красной улицы и от Пролетарской до Базарной улицы.
Согласно контракту, работы должны завершить до 1 ноября.
Протяженность ремонтируемого участка улицы Пятницкой составит почти 300, а Куйбышева — более 500 метров.
Там проведут дорожные работы, уложат асфальт, отремонтируют тротуар, установят бордюр и нанесут горизонтальную разметку.
Также на пешеходных тротуарах улиц уложат асфальт и установят бордюрный камень.
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