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9:39, 12 сентября 2019 80
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В Тамбове начался конкурс на главу города

В Тамбове начался конкурс на главу города

Фото: Ru.wikipedia.org

В Тамбове начался конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. К испытаниям приступили четыре кандидата: Иван Паращак, Андрей Бажилин, Наталья Макаревич и Дарья Завражина, передает «РИА ТОП68».

Конкурсную комиссию возглавил первый вице-губернатор Олег Иванов.

На первом этапе кандидаты представят документы, по котором оценят их качества. Затем они пройдут тестирование для оценки теоретических знаний. На третьем этапе кандидаты представляют программы развития Тамбова.

Два человека, которые наберут наибольшее количество баллов, попадут в заключительный этап.

Итоги конкурса будут известны 16 сентября.


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