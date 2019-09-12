В скопинском селе угонщики на буксире вывезли из гаража «УАЗ»

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Фото: Издательство «Пресса»
В скопинском селе Дмитриево угонщики на буксире вывезли из гаража «УАЗ». Об этом сообщило издательство «
Злоумышленники вырезали дверь гаража, вынесли запчасти и металл и выкатили машину, которая была не на ходу. Около дома оперативники нашли следы грузовика, на котором, по их предположениям, отбуксировали «УАЗ».
Подозреваемых задержали. Как отметили в полиции, злоумышленники ранее «попадали в их поле зрения».
На скопинцев завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Им грозит до пяти лет тюрьмы.
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.