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Фото: Pixabay.com
В Рязанской области нашли четыре поля с коноплей. Об этом
Полицейские обнаружили заросли конопли в Александро-Невском и Сараевском районах, в окрестностях города Сасово и села Добрый Сот Спасского района. Оперативники уничтожили растения на площади более 200 «квадратов».
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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».