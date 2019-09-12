В пятницу в Рязанской области ожидается до +27 градусов. Прогноз погоды

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В пятницу, 13 сентября, в Рязанской области ожидается до +27 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, днем +22, +27.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.