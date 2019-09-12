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В Липецке начали тестировать оплату проезда через мобильное приложение. Об этом сообщила
Пилотный проект запустили с помощью мобильного приложения LitePASS.
Оплатить проезд с помощью смартфона можно в 221 автобусе муниципального предприятия «Липецкий пассажирский транспорт».
Стоимость составит 19 рублей, как и по обычной транспортной карте. Также проезд можно оплатить наличными.
Для оплаты через приложение:
Если нет возможности оплатить проезд по QR-коду отсутствует, также можно использовать транспортную карту.
Систему безналичной оплаты проезда в Липецкой области ввели в июле 2017 года.
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