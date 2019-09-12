Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:17, 12 сентября 2019 131
 0    0

В Липецке начали тестировать оплату проезда через мобильное приложение

В Липецке начали тестировать оплату проезда через мобильное приложение

В Липецке начали тестировать оплату проезда через мобильное приложение. Об этом сообщила администрация города.

Пилотный проект запустили с помощью мобильного приложения LitePASS.

Оплатить проезд с помощью смартфона можно в 221 автобусе муниципального предприятия «Липецкий пассажирский транспорт».

Стоимость составит 19 рублей, как и по обычной транспортной карте. Также проезд можно оплатить наличными.

Для оплаты через приложение:

  1. Скачать из Play Маркет или App Store и установить бесплатное мобильное приложение «LitePASS»;
  2. Пополнить баланс мобильного приложения банковской картой (актуализация не требуется);
  3. При входе в автобус запустить приложение, считать QR-код, который будет размещен около водителя, и оплатить проезд нажатием одной кнопки в приложении;
  4. Билет на экране смартфона показать водителю для контроля.

Если нет возможности оплатить проезд по QR-коду отсутствует, также можно использовать транспортную карту.

Систему безналичной оплаты проезда в Липецкой области ввели в июле 2017 года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани

Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани 6

Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:09, 3 сентября 2019 17 847
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 17 467
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:43, 3 сентября 2019 16 001
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
12:55, 2 сентября 2019 15 838
В Рязани закроется филиал института культуры 7
13:38, 1 сентября 2019 13 066
Рязанцев предупредили о раке картофеля 1
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум