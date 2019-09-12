В Калуге скончалась пенсионерка, пострадавшая в лобовой аварии

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Пострадавшая в ДТП в Обнинске 80-летняя женщина скончалась в больнице. Об этом сообщило обнинское издание «
Авария произошла утром в понедельник, 9 сентября, на Пяткинском проезде в Обнинске. 18-летний водитель на Lada на нерегулируемом перекрестке не пропустил «семерку». В ДТП пострадали предполагаемый виновник, 61-летний водитель и три пассажира семерки «семерки».
80-летняя пострадавшая скончалась в больнице.
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