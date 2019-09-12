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Во вторник, 10 сентября на открытии осенней сессии в Госдуме положительно оценили опыт Калужской области по созданию комфортной бизнес-среды. Об этом сообщил официальный
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал депутатам о целях на ближайшие четыре месяца.
В качестве примера успешной реализации программ государственно-частного партнерства и инвестиционных проектов политик привел опыт Калужской области. Он отметил, что регион таким образом вышел на самообеспеченность.
«Это была инициатива исключительно региона, — подчеркнул он. — Мы видим, что не каждая территория берет на себя такую ответственность, особенно в ситуации с кризисом. Но результат говорит сам за себя — Калужская область сегодня регион-донор».
Володин добавил, что задача депутатов — законодательно обеспечить создание условий для развития территорий в данном направлении.
«К этому вопросу надо вернуться при обсуждении бюджета. У нас только 13 таких регионов», — сказал председатель Госдумы Федерального собрания России.
Фото официальный
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