Туристический потенциал Калужской области представили на выставке в Санкт-Петербурге

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Калужская область участвует в форуме Saint Petersburg Travel Hub, который проходит в Санкт-Петербурге 11-12 сентября. Об этом сообщил официальный
Делегацию возглавил глава регионального минэкономразвития Илья Веселов.
Организаторами калужской экспозиции стали Агентство по развитию туризма области и туристско-информационный центр «Калужский край».
Для оформления стенда выбрали три объекта: ракету «Восток», который символизирует космические маршруты, Троицкий кафедральный собор, указывающий на массовость паломнического туризма в регионе, объект «Маяк» в арт-парке «Никола Ленивец», который показывает природные богатства региона в сочетании с современным искусством.
С экспозицией ознакомилась зампред правительства России Ольга Голодец.
На деловой программе форума запланировали больше десяти сессий и круглых столов по актуальным направлениям развития индустрии.
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