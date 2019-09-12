Скопинский рецидивист украл инструмент у рабочих

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Скопинец украл инструмент у рабочих. Об этом сообщила
В полицию с заявлением о краже обратился представитель бригады ремонтников, которая проводила работы на местном рынке.
Полицейские выяснили, что рабочие на несколько минут отъехали от объекта. В тот момент и похитили электроинструмент.
Оперативники опросили продавцов и посетителей рынка и узнали, что недалеко от объекта видели легковушку, которая «как будто кого-то ожидала». Благодаря свидетелям выяснилось, что к хищению может быть причастен 35-летний местный житель.
Злоумышленника задержали. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.
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