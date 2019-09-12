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12:54, 12 сентября 2019 157
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С тиром, футбольным полем и видом на пойму. Строительство школы за «Глобусом» завершат до конца года

С тиром, футбольным полем и видом на пойму. Строительство школы за «Глобусом» завершат до конца года

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Строительство школы за «Глобусом» завершат до конца года. Об этом в четверг, 12 сентября, RZN.info сообщил начальник участка Роман Зеленухин.

По его словам, школа будет иметь переменную этажность: левая сторона школы с кабинетами — четыре этажа, справа — спортивный и актовый залы — три этажа.

Здание строят рядом с высотками на двухметровом насыпном грунте. В настоящее время завершается строительство первого этажа, начинается кирпичная кладка наружных стен, возводятся монолиты второго этажа, в подвале проводятся устройство стяжки и отделочные работы. К школе подводят коммуникации: электричество, водопровод и теплотрассу.

Территорию около здания благоустраивают, там возводят футбольное поле с искусственной травой, трибунами и беговыми дорожками. Рядом расположится спортивная площадка. Внутри здания планируют установить лифт для инвалидов, а в подвале — тир.

Напомним, стоимость школы на 500 мест оценивается в 537,8 миллиона рублей.

Планируется, что позже рядом появится школа еще на 1000 мест.


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