С тиром, футбольным полем и видом на пойму. Строительство школы за «Глобусом» завершат до конца года

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Строительство школы за «Глобусом» завершат до конца года. Об этом в четверг, 12 сентября,
По его словам, школа будет иметь переменную этажность: левая сторона школы с кабинетами — четыре этажа, справа — спортивный и актовый залы — три этажа.
Здание строят рядом с высотками на двухметровом насыпном грунте. В настоящее время завершается строительство первого этажа, начинается кирпичная кладка наружных стен, возводятся монолиты второго этажа, в подвале проводятся устройство стяжки и отделочные работы. К школе подводят коммуникации: электричество, водопровод и теплотрассу.
Территорию около здания благоустраивают, там возводят футбольное поле с искусственной травой, трибунами и беговыми дорожками. Рядом расположится спортивная площадка. Внутри здания планируют установить лифт для инвалидов, а в подвале — тир.
Напомним, стоимость школы на 500 мест
Планируется, что позже рядом
Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.