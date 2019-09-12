На Правобережье Калуги «Фольксваген» врезался в столб

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В среду, 11 сентября, около 21:00 на улице Заречной в Калуге Volkswagen Polo врезался в столб и съехал в кювет. В ДТП пострадали водитель и пассажиры, сообщил портал «
На место происшествия направили патрульный экипаж ДПС, спасателей и скорую помощь.
Причины произошедшего уточняются.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Калужской области
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.