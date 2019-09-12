Киселев проверил во Владимире строительство новой школы и пристроек к детсадам

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Председатель
Школу в Коммунаре на 1100 мест из трех учебных блоков подрядчик обещает сдать в эксплуатацию к 1 сентября 2021 года.
Место пока действующей школы №46 в будущем займет большой спортзал с футбольным полем.
Также в 2019 году во Владимире должны появиться четыре пристройки к детским учреждениям. На территории существующих детсадов возводят новые здания, где разместятся ясельные группы.
Каждая «пристройка» рассчитана на 50 дополнительных мест — они появятся в детсадах № 66 на улице Завадского, № 87 на улице Крайнова, № 62 на 1-й Пионерской и ДОУ № 4 компенсирующего вида на улице Сурикова.
Все объекты должны сдать 25 декабря этого года.
«Мы проехали по объектам и убедились с Андреем Станиславовичем в том, что можно поставить твердую пятерку той организации работ, которая проходит сегодня на социальных объектах во Владимире», — оценил работы Владимир Киселев.
К концу года в ясельных группах должно появиться 200 новых мест, отмечается в сообщении. В следующем года стройку планируют в микрорайоне Сновицы-Веризино, на улицах Крайнова и Тихонравова.
«Программа рассчитана на три года. К этому времени очередей в садики во Владимире не останется», — пояснил Андрей Шохин.
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Дому тоже нужна одежда» — завод «Стальной Фасад»
|
cледующая новость →Рязанцы запустили акцию с питомцами, требуя наказать искалечевшего пса хозяина
Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.