Киселев проверил во Владимире строительство новой школы и пристроек к детсадам

Председатель заксобрания Владимирской области Владимир Киселев и глава администрации Андрей Шохин проверили строительство новой школы в микрорайоне Коммунар и четыре пристройки к детсадам, где откроются ясельные группы.

Школу в Коммунаре на 1100 мест из трех учебных блоков подрядчик обещает сдать в эксплуатацию к 1 сентября 2021 года.

Место пока действующей школы №46 в будущем займет большой спортзал с футбольным полем.

Также в 2019 году во Владимире должны появиться четыре пристройки к детским учреждениям. На территории существующих детсадов возводят новые здания, где разместятся ясельные группы.

Каждая «пристройка» рассчитана на 50 дополнительных мест — они появятся в детсадах № 66 на улице Завадского, № 87 на улице Крайнова, № 62 на 1-й Пионерской и ДОУ № 4 компенсирующего вида на улице Сурикова.

Все объекты должны сдать 25 декабря этого года.

«Мы проехали по объектам и убедились с Андреем Станиславовичем в том, что можно поставить твердую пятерку той организации работ, которая проходит сегодня на социальных объектах во Владимире», — оценил работы Владимир Киселев.

К концу года в ясельных группах должно появиться 200 новых мест, отмечается в сообщении. В следующем года стройку планируют в микрорайоне Сновицы-Веризино, на улицах Крайнова и Тихонравова.

«Программа рассчитана на три года. К этому времени очередей в садики во Владимире не останется», — пояснил Андрей Шохин.