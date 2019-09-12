Калужским дорожникам увеличат выплаты

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В четверг, 12 сентября, прошло заседание комитета по экономической политике под председательством Карпа Диденко. Об этом сообщил
Министр дорожного хозяйства региона Ольга Иванова представила на рассмотрение депутатов комитета проект закона «О внесении изменений в закон Калужской области «Об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений дорожного хозяйства Калужской области».
Документ предусматривает увеличение средств на стимулирующие выплаты работникам учреждений дорожного хозяйства.
Изменения в закон также обусловлены тем, что в отрасль необходимо привлекать высококвалифицированных специалистов, в том числе молодежи.
Также на заседании депутаты задали министру вопрос о ремонте дорог в Калуге. Иванова сообщила, что найден новый подрядчик, который займется решением проблемы.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.