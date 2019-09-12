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16:08, 12 сентября 2019 254
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Калужским дорожникам увеличат выплаты

Калужским дорожникам увеличат выплаты

В четверг, 12 сентября, прошло заседание комитета по экономической политике под председательством Карпа Диденко. Об этом сообщил сайт заксобрания Калужской области.

Министр дорожного хозяйства региона Ольга Иванова представила на рассмотрение депутатов комитета проект закона «О внесении изменений в закон Калужской области «Об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений дорожного хозяйства Калужской области».

Документ предусматривает увеличение средств на стимулирующие выплаты работникам учреждений дорожного хозяйства.

Изменения в закон также обусловлены тем, что в отрасль необходимо привлекать высококвалифицированных специалистов, в том числе молодежи.

Также на заседании депутаты задали министру вопрос о ремонте дорог в Калуге. Иванова сообщила, что найден новый подрядчик, который займется решением проблемы.

Фото сайт заксобрания Калужской области


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