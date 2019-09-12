Больше 300 человек вышли на массовую зарядку в Липецке

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На Соборной площади в Липецке прошла массовая зарядка. Об этом сообщил
В акции поучаствовали больше 300 человек, среди которых представители структурных подразделений администрации региона, исполнительных органов, подведомственных учреждений, студенты колледжей, специалисты МФЦ региона.
Спортивный флешмоб прошел в рамках проекта «Здоровый образ жизни — путь к успеху!».
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Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.