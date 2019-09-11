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10:51, 11 сентября 2019 145

«Зеленый сад» снизил цены на квартиры в Кальном 1

«Зеленый сад» снизил цены на квартиры в Кальном

«Зеленый сад» до 20 сентября снизил цены на квартиры в новом жилом квартале «Еврокласс» в Кальном. Покупатели могут сэкономить до 450 тысяч рублей.

Акции на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в первой и второй очередях квартала «Еврокласс».

Подробная информация — в отделах продаж ГК «Зеленый сад», а также по телефону: + 7 (4912) 77 77 77.

Застройщик ЖК «Еврокласс» — ООО «Зеленый сад — Строй», проектные декларации размещены на сайте.


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3 дня назад
ХК Рязань. С чистого листа

ХК Рязань. С чистого листа

В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».

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