«Зеленый сад» снизил цены на квартиры в Кальном

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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».