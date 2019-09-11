За неделю в Рязанской области подорожали масло и вермишель. Мониторинг цен

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Со 2 по 9 сентября в Рязанской области подорожали сливочное масло (на 1,2%) и вермишель (на 1%). Данные предоставил Рязаньстат.
Кроме того, повышение цены зафиксировали на пшено (на 1,9%) и рыбу мороженую (на 0,3%).
Подешевели следующие продукты:
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