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8:38, 11 сентября 2019 245
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За неделю в Рязанской области подорожали масло и вермишель. Мониторинг цен

За неделю в Рязанской области подорожали масло и вермишель. Мониторинг цен

Со 2 по 9 сентября в Рязанской области подорожали сливочное масло (на 1,2%) и вермишель (на 1%). Данные предоставил Рязаньстат.

Кроме того, повышение цены зафиксировали на пшено (на 1,9%) и рыбу мороженую (на 0,3%).

Подешевели следующие продукты:

  • лук репчатый — на 6,9%;
  • морковь — на 6,7%;
  • картофель — на 5,4%;
  • капуста белокочанная — на 3,3%;
  • сахар-песок — на 2,6%;
  • яблоки — на 2,5%;
  • свинина — на 0,8%;
  • крупа гречневая-ядрица — на 0,6%;
  • молоко — на 0,5%;
  • чай и рис — на 0,4%;
  • мясо кур и соль — 0,3%;
  • яйцо куриное — на 0,2%.

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