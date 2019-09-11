Вжух и… Ленинградские пенсионерки спилили качели, мешавшие их подруге

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Ленинградские пенсионерки спилили качели, мешавшие их 90-летней подруге. Женщине не нравился их скрип, сообщил телеканал «
Жительницы Волосовского района ножовкой распилили качели. Это сняли на видео. На ролике видно, что женщины ругают детей, которые, по их словам, специально скрипели качелями.
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