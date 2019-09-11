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17:00, 11 сентября 2019 258
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Вжух и… Ленинградские пенсионерки спилили качели, мешавшие их подруге

Вжух и… Ленинградские пенсионерки спилили качели, мешавшие их подруге

Ленинградские пенсионерки спилили качели, мешавшие их 90-летней подруге. Женщине не нравился их скрип, сообщил телеканал «РЕН ТВ».

Жительницы Волосовского района ножовкой распилили качели. Это сняли на видео. На ролике видно, что женщины ругают детей, которые, по их словам, специально скрипели качелями.


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