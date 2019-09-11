Вставную челюсть, найденную среди останков в ящиках на окраине Рязани, передадут в музей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Вставную челюсть офицера вермахта, найденную среди останков в ящиках на окраине города, передадут в рязанский музей. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным источника, благодаря этому артефакту стало известно, что останки принадлежат немецким военнопленным, воевавшим в Великой Отечественной войне.
Также известно, что челюсть пролежала в земле порядка 65 лет.
Напомним, останки извлекли из мест захоронений у скопинского поселка в 2012 году. Руководивший эксгумацией руководитель поискового отряда отвез их в Рязань на судебную экспертизу, но так и не передал специалистам. Черепа и кости несколько лет
Фото «КП»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани открылся инклюзивный фестиваль «Я такой, как все»
|
cледующая новость →За неделю в Рязанской области подорожали масло и вермишель. Мониторинг цен
В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».