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9:36, 11 сентября 2019 329
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В Тульской области за хищение 64 миллионов осудили экс-инженера музея

В Тульской области за хищение 64 миллионов осудили экс-инженера музея

Фото: Ru.wikipedia.org

В Тульской области вынесли приговор главному экс-инженеру музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна». Его признали виновным в превышении должностных полномочий и нецелевом использовании бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По материалам дела, бывший сотрудник с 16 ноября 2015 года до 21 декабря 2017 года подписывал акты о приемке строительных работ и составлял экспертные заключения, содержащие ложные данные. В результате подрядчик необоснованно получил из федерального бюджета около 64 миллионов.

Подсудимый полностью признал свою вину. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима с лишением на три года права занимать в госучреждениях должности, связанные с организационными и административно-хозяйственными функциями.


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