В субботу центр Калуги перекроют из-за «Кросса Нации»

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В субботу, 21 сентября, центр Калуги перекроют из-за «Кросса Нации», сообщила
Мероприятие пройдет на участке улицы Кирова между улицей Московской и Рылеева.
Движение транспорта ограничат с 9:00 до 14:00. На месте установят временные дорожные знаки.
Место старта участников забега — Театральная площадь, финиш — у Торгового центра на противоположной стороне
Программа мероприятия пройдет с 10:30 до 12:00 с участием творческих коллективов города.
В 12:20 подведут итоги кросса. Победителей и призеров наградят.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.