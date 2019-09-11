Тулячка зарезала собутыльника и попыталась скрыться

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Тулячка убила собутыльника и попыталась скрыться. Об этом сообщила
По версии следствия, днем 6 сентября 2019 года обвиняемая выпивала в своей квартире на улице Металлургов со знакомым. Приятели поссорились, обвиняемая потребовала покинуть ее дом, но мужчина отказался и ударил ее по лицу.
После этого тулячка ударила потерпевшего кухонным ножом в грудную клетку. Мужчина скончался на месте. Обвиняемая попыталась скрыться, но ее задержали и заключили под стражу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Спас-Клепиках москвичку осудили за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД
|
cледующая новость →В среду полиция проверит рязанских водителей автобусов и маршруток на соблюдение ПДД
Корреспондент RZN.info попытался разобраться в причинах закрытия вуза.