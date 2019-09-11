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Места в очередях за iPhone продают по цене до полумиллиона рублей. Об этом сообщило РИА
«Традиционно пользователи предлагают услугу по занятию места в очереди за новым смартфоном в день продаж. Первые подобные предложения появились на Avito еще 9 сентября. 11 сентября на Avito опубликовано 75 объявлений о продаже места в очереди за iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max», — рассказали в пресс-службе сервиса.
Напомним, во вторник, 10 сентября, Apple
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