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22:46, 11 сентября 2019 123
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Места в очередях за iPhone продают по цене до полумиллиона рублей

Места в очередях за iPhone продают по цене до полумиллиона рублей

Места в очередях за iPhone продают по цене до полумиллиона рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

«Традиционно пользователи предлагают услугу по занятию места в очереди за новым смартфоном в день продаж. Первые подобные предложения появились на Avito еще 9 сентября. 11 сентября на Avito опубликовано 75 объявлений о продаже места в очереди за iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Напомним, во вторник, 10 сентября, Apple представила три новых iPhone: 11, 11 Pro и 11 Pro Max. В продажу в России устройства поступят 20 сентября, цена iPhone 11 составит 59,99 тысячи рублей, Pro — 89,99 тысячи.


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