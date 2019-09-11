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К 2020 году во Владимирской области пенсионерам увеличат прожиточный минимум, сообщил
Согласно расчетам, в области в следующем году прожиточный минимум составит 9077 рублей. Это на 6,5% больше, чем нынешний.
«Пенсионерам, имеющим доход меньше этой суммы, положена доплата до размера минималки», — говорится в сообщении.
По статистике, 37 173 жителя области получают федеральную доплату, а ее средний размер составляет чуть менее двух тысяч рублей.
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