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16:54, 11 сентября 2019 74
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К 2020 году во Владимирской области пенсионерам увеличат прожиточный минимум

К 2020 году во Владимирской области пенсионерам увеличат прожиточный минимум

К 2020 году во Владимирской области пенсионерам увеличат прожиточный минимум, сообщил сайт заксобрания.

Согласно расчетам, в области в следующем году прожиточный минимум составит 9077 рублей. Это на 6,5% больше, чем нынешний.

«Пенсионерам, имеющим доход меньше этой суммы, положена доплата до размера минималки», — говорится в сообщении.

По статистике, 37 173 жителя области получают федеральную доплату, а ее средний размер составляет чуть менее двух тысяч рублей.


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