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8:19, 10 сентября 2019 129
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За неделю в Рязани заделали ямы на девяти улицах

За неделю в Рязани заделали ямы на девяти улицах

Фото: Администрация Рязани

За неделю, со 2 по 8 сентября, в Рязани заделали ямы на девяти улицах. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Ремонт на площади 767 квадратных метров провели на улицах Дачная, Песоченская, Татарская, Тепличная, Гоголя, Новоселов, Шереметьевская, Интернациональная в районе ГБУ РО «Рязанская областная клиническая больница», Станкозаводская от улицы Октябрьской до улицы Магистральной.

Кроме того, работы начались на участках улиц Луговая, Трехреченская, от дома 93 корпус 2 по Михайловскому шоссе до дома 35 по улице поселок Мехзавода — подход к школе №54. Также продолжается ремонт тротуара к лицею №52 (улица Космонавтов, дом 13).

Всего с начала года работы провели на 170 улицах.


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