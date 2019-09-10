За неделю в Рязани заделали ямы на девяти улицах

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Фото: Администрация Рязани
За неделю, со 2 по 8 сентября, в Рязани заделали ямы на девяти улицах. Об этом сообщил
Ремонт на площади 767 квадратных метров провели на улицах Дачная, Песоченская, Татарская, Тепличная, Гоголя, Новоселов, Шереметьевская, Интернациональная в районе ГБУ РО «Рязанская областная клиническая больница», Станкозаводская от улицы Октябрьской до улицы Магистральной.
Кроме того, работы начались на участках улиц Луговая, Трехреченская, от дома 93 корпус 2 по Михайловскому шоссе до дома 35 по улице поселок Мехзавода — подход к школе №54. Также продолжается ремонт тротуара к лицею №52 (улица Космонавтов, дом 13).
Всего с начала года работы провели на 170 улицах.
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