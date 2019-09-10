За неделю в Рязани подешевели лук и морковь. Мониторинг цен

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За неделю, с 2 по 9 сентября, в Рязани подешевели репчатый лук (на 6,9%) и морковь (на 6,7%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Также цены снизились на следующие продукты:
Незначительно увеличились цены на пшено, сливочное масло, вермишель и мороженую рыбу.
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