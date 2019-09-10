Во Владимирской области женщина насмерть отравилась угарным газом

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В Гороховце Владимирской области женщина насмерть отравилась угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Следователь установил, что в августе 2018 года фирма установила в квартире новую кухонную мебель, оборудованную вытяжкой. При этом оборудование перекрыло вентиляционный канал трубой от вытяжки. Это стало препятствовать выходу угарного газа от работы водонагревательного прибора.
В декабре 2018 года сотрудник газовой службы не проверил наличие тяги в вентиляционных каналах и не нашел нарушение правил безопасности. Позже он составил акт, в котором указал, что работы по техобслуживанию выполнены в полном объеме.
«В результате допущенной безответственности со стороны работника газовой службы, в квартире продолжали скапливаться продукты сгорания», — говорится в сообщении.
Вечером 2 мая 2019 года 33-летняя потерпевшая принимала ванну и почувствовала острое недомогание. Она с трудом добралась до кровати и умерла. На следующий день тело погибшей обнаружила соседка, которая вызвала в полицию.
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