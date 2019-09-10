Во Владимирской области при столкновении «Пежо и «Дэу» погибли два человека

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Во Владимирской области на 109 км трассы М-7 «Волга» столкнулись Peugeot и Daewoo, сообщила
По предварительной информации, 64-летний водитель Daewoo при развороте не уступил дорогу другой легковушке, которой управлял водитель 1988 года рождения.
В результате ДТП водитель и пассажир Daewoo от полученных травм скончались на месте.
Также двоих пассажиров иномарок госпитализировали.
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