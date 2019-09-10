Во Владимире в честь «Яндекса» появится улица Поисковая

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В микрорайоне Энергетик во Владимире появится улица Поисковая, которую назовут в честь поисковика «Яндекс», пишет «
Решение присвоить улице такое название приняла топонимическая комиссия на одном из последних заседаний.
Отметим, на улице располагается дата-центр компании «Яндекс».
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В этом году коттеджный поселок «Снегири» празднует десятилетие.