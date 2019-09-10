Владимирская певица представит Россию на конкурсе в Германии

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Владимирская певица Дарина Руднева выступит в Германии на MTV-Berlin Euro Pop Contest, пишет «
На прослушивании девушке нужно было исполнить две композиции — мировой хит и песню на родном языке. Исполнительница получила высшие баллы жюри и заняла первое место среди участников от 18 до 24 лет.
Финал конкурса пройдет с 26 ноября по 2 декабря в Берлине.
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