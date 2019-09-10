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В Тамбовскую область поступила вакцина от полиомиелита. Об этом сообщил
Отмечается, что вакцину доставили в регион после длительного перерыва. Перебои были связаны с отсутствием препарата на рынке.
«Речь идет о вакцине, которую применяют на первом году жизни. С каплями для старших детей проблем нет», — говорится в сообщении.
По вопросам вакцинации необходимо обратиться к участковому врачу-педиатру в территориальную поликлинику.
Полиомиелит — детский спинномозговой паралич, острое, высококонтагиозное инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы. В основном протекает в бессимптомной или стертой форме.
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