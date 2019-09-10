В Рязанской области ищут пропавшую 62-летнюю женщину

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В Рязанской области ищут пропавшую 62-летнюю Татьяну Фокину. Об этом сообщили
Женщина ушла из дома в селе Наумово 9 сентября. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Отмечается, что рязанка нуждается в медпомощи. Не ориентируется в пространстве. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие.
Одежда: коричневое платье, черный пиджак, белый платок, синие сланцы.
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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».