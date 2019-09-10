В Рязани откроется технопарк для IT-компаний

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В среду, 11 сентября, в Рязани откроют инновационный научно-технологический центр (РИНТЦ). Корпорация развития Рязанской области, являющаяся управляющей компанией центра, презентует новый технопарк после первого этапа строительства в одном из зданий бывшего военного училища связи (улица Каширина, дом №1-А). Начало в 12:00.
«РИНТЦ станет беспрецедентно новым элементом инновационной инфраструктуры Рязанской области, основные цели которого: создать комфортные условия для ведения в регионе IT-бизнеса, обеспечить поддержку инновационным компаниям и стартапам, способствовать развитию талантливой молодежи и реализации значимых проектов», — говорится в пресс-релизе.
В этот же день в центре заработает первое в регионе пространство коллективной работы «Точка кипения — Рязань». Оно станет коммуникационной площадкой для деловых, научных и молодежных сообществ.
На открытие технопарка приедут губернатор Николай Любимов, гендиректор АО «Корпорация развития Рязанской области» Юрий Иванов, советник генерального директора АО «РВК» Сергей Абдыкеров, исполнительный директор АНО «Платформа НТИ» Андрей Силинг и другие.
Ожидается, что корпорация развития области и «Платформа НТИ подпишут соглашение о сотрудничестве и развитии «Точки кипения-Рязань». После этого организуют пленарную сессии на тему «Инновационные точки роста Рязанской области». Участников также ждут панельные дискуссии, открытые диалоги и мастер-классы.
Мероприятия продолжатся 12 сентября.
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